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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع معدلات توريد القمح لـ3.8 مليون طن حتى الآن.. والمخزون الاستراتيجى "آمن"

القمح
القمح

قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن توريد القمح من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمر.

وأشار رئيس غرفة صناعة الحبوب، في بيان اليوم الإثنين، إلى ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح حتى الآن، منها ما يقرب من 350 ألف طن "ديورم" لمصانع المكرونة، بتصريح من وزارة التموين.

ولفت إلى أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى؛ الأمر الذى انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن، كما أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم أيضًا في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين، وأيضًا أماكن زراعة الأقماح.

ونوهه بأن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى فترة طويلة، حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت، سواء من خلال شراء القمح من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز.

عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين

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