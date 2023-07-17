رئيس جهاز العاصمة الإدارية يبحث مع سكان المدينة سبل حل بعض المشكلات

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع سكان المدينة في قطاع D1/D8 للوقوف على تذليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه سكان المدينة.

وبدأ المهندس شريف الشربيني، في بيان له، بالترحيب بسكان المدينة والاستماع إلى المقترحات والطلبات التي قدموها. وبدأ النقاش حول هذه المقترحات والطلبات وأصدر توجيهاته لإدارة المعينة بالجهاز للتنسيق والتنفيذ الفوري في حدود المسموح به. كما تم دراسة الطلبات التي تندرج خارج تخصصات الجهاز وسوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات مثل الغاز والسنترال والأسواق التجارية الكبيرة وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية.

كما ناقش المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة المسطحات الخضراء في القطاع.

ووجه المهندس شريف الشربيني على الفور إدارة الزراعة بالجهاز بعمل المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري، وكذا من ضمن الطلبات مكافحة الحشرات الطائرة كالناموس.

وعلى الفور أصدر رئيس الجهاز بالتنسيق مع جهاز شؤن البيئة انطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين.

وصرح المهندس شريف الشربيني في نهايه اللقاء بأنه سوف يتم في القريب العاجل طرح مجمع المطاعم الرئيسي أون لاين استعدادا للتشغيل.