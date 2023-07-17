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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل فى الوادى الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل للعام الدراسى 2022/ 2023 م بمدارس الوادي الجديد.

 

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تشمل طلاب المحافظة من لهم حق دخول الدور الثانى للعام الدراسى الحالى من تلاميذ الصفوف الابتدائية (الرابع- الخامس- السادس)، طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى (عام- مهنى- لغات)، الصفين الأول والثانى الثانوى (إلكترونى وورقى)، الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى.
 

ولفت إلى أنه جرى تجهيز لجان سير الامتحانات المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط، مشيرًا إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمدارس الوادي الجديد دخول الدور الثانى جرى تجهيز لجان سير الامتحانات منظومة العمل

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