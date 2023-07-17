ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عقد ورشة عمل عربية موسعة حول التكامل في بناء وإصلاح السفن في أغسطس

الغرف التجارية
الغرف التجارية

كشف الدكتور مصطفى رشيد المستشار الاقتصادى لجامعة الدول العربية ومستشار الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن الإعداد لعقد ورشة عمل عربية موسعة خلال شهر أغسطس بمحافظة الإسماعيلية  لمناقشة أسس وطرق التكامل بين أعضاء الجامعة العربية في هذه الصناعة الهامة .

ومن جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة ستشارك في عرض رؤية مصر في الورشة العربية لتنمية وتكامل صناعة السفن عربيا المنتظر عقدها خلال شهر أغسطس القادم .

وقال اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء و إصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن هذه الورشة المقترحة تأتي استكمالا لورشة العمل التي أقيمت مؤخرا بالاسكندرية بحضور ممثلين عن هيئة قناة السويس وميناء الاسكندرية و وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ووفد من غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة .

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي أن الورشة القادمة  ستكون فرصة جيدة لتعريف الاشقاء العرب بإمكانيات مصر في هذا المجال والتسويق للإنتاج المصرى من سفن الصيد واليخوت والقاطرات البحرية.

وقال اللواء إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء و إصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن هذه الورشة المقترحة تأتي استكمالا لورشة العمل التي أقيمت مؤخرا بالاسكندرية بحضور ممثلين عن هيئة قناة السويس وميناء الاسكندرية و وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ووفد من غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة .

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي أن الورشة القادمة  ستكون فرصة جيدة لتعريف الاشقاء العرب بإمكانيات مصر في هذا المجال والتسويق للإنتاج المصرى من سفن الصيد واليخوت والقاطرات البحرية.

إبراهيم الدسوقي اتحاد الصناعات أغسطس المقبل أغسطس الاسماعيل الأشقاء الاقتصا

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»