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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 12 ألف لتر مواد بترولية قبل البيع بالسوق السوداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير (419) محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين (212) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير (207) محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.
وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المدير المسئول عن محطة وقود بناحية كوم الضبع بالباجور لعدم تدوين المواد البترولية بسجل 21 بترول والتلاعب في كمية قدرها 12 ألف لتر بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق، وكذا تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجاره الحدايد والبويات لحيازته أدوات كهربائية مجهولة المصدر ودون مستندات دالة على مصدرها.

 وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين باستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة، مشدداً بتكثيف الرقابة على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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