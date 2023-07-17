رئيس المصريين الأفارقة: قمة نيروبي تسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وإفريقيا

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن قمة نيروبي للتعاون الإفريقي بمثابة فرصة هامة لقطاع الزراعة في مصر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول أفريقيا الأخرى في هذا المجال، ويمكن للقطاع الزراعي في مصر الاستفادة من مشاركة مصر في القمة بعدة طرق بحيث يمكن لمصر العمل على تعزيز التجارة الزراعية مع دول أفريقيا الأخرى، وخاصة تلك التي تمتلك موارد زراعية مشابهة لمصر، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتقديم فرص للمزارعين المصريين لزيادة صادراتهم.



وأكد الدكتور يسري في تصريح لـ “الدستور”، ضرورة العمل على تطوير التكنولوجيا الزراعية وتحسين الإنتاجية والكفاءة في هذا المجال، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات مع دول أفريقيا الأخرى، وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للمزارعين، بالإضافة إلى ذلك العمل على تعزيز الأمن الغذائي في القارة السمراء وتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي.

وأوضح أن مشاركة مصر في قمة نيروبي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين مصر ودول أفريقيا الأخرى وتحسين الإنتاجية والكفاءة في هذا المجال، وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية حيث تمتلك خبرة واسعة في تطوير الأنظمة الزراعية والري، وتشتهر بإنتاج محاصيل مثل الأرز والقمح والقطن والفاكهة والخضروات.



وذكرت أنه يمكن الاستفادة من العديد من دول القارة الإفريقية التي تمتلك موارد زراعية مثل نيجيريا والتي تنتج الكاكاو والأرز والذرة والزيتون، جنوب إفريقيا تتميز بزراعة الحبوب والفواكهة والخضروات واللحوم.





وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الموارد الزراعية بكينيا وإثيوبيا وتنزانيا حيث تمتلك كل منهم على حده العديد من الموارد الزراعية التي يمكن لمصر الاستفادة منها حيث تنتج محاصيل مثل الشاي والقهوة والزهور والفواكه والخضروات، كما تشتهر بتربية الماشية وإنتاج الألبان وكما تمتلك إثيوبيا من الموارد الزراعية الذرة والفول السوداني والحبوب والحشائش والخضروات، بالإضافة إلى ذلك تشتهر تنزانيا بإنتاج القطن والقهوة والشاي والتبغ والفول السوداني والحبوب والخضروات.