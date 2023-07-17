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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوار سور الأزبكية بمعرض الكتاب: البحث في خبايا المؤلفات متعة

سور الازبكية
سور الازبكية

شهد جناح سور الأزبكية إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من رواد معرض الإسكندرية للكتاب في نسخته الثامنة عشرة، للحصول على قوائمهم الشرائية والتي تحيي قيمة المؤلفات القديمة.

وعرضت الموسوعات القديمة والمؤلفات المتنوعة في المجالات بين الأدب والعلوم، والصور والخرائط والروايات المترجمة بين العربية والإنجليزية، حصيلة ثرية بقيمتها المعلوماتية التي ظل يحتفظ بها الزمن بين سطوره.

وساعد جناح سور الأزبكية القراء ورواد المعرض على الحصول على ما يرغبون به بخصومات كبيرة تنافسية للمكتبات الخارجية، حيث يبدأ سعر الكتاب من ٥ و ١٠ جنيهات.

تقول فاطمة حسين، من رواد سور الأزبكية، إن هذا الجناح هو المفضل لديها، فتهوى أن تقف بين الأرفف القديمة وتبحث بين المجلدات البسيطة الهيئة ولكنها قيمة المعلومات، وخاصة في أكثر المجالات التي تهوى القراءة والاطلاع فيها وهو مجال علم النفس.
ويقول سامح محمود، من رواد سور الأزبكية، إن ما يتوفر في مكتبات سور الأزبكية يجعلها من أهم أجنحة المعرض نظرًا للخصومات الكبيرة والتي تصل إلى الأسعار الرمزية مقابل الحصول على مجلدات قيمتها مقدرة في محتواها المعلوماتي.
وتواصل مروة الشحات، من رواد سور الأزبكية، قائلة إن من هواياتها قراءة مجموعات الروايات العالمية المترجمة للكتاب العالميين والتي تربت عليها منذ صغرها، ولم تجدها سوى هنا في سور الأزبكية وقليلًا في شارع النبي دانيال، معلقة "سأشتري مجموعات كثيرة لتكفيني من المعرض لتنظيم المعرض العام المقبل".

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معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب النسخة ال ١٨ مكتبة الاسكندرية سور الأزبكية جمهور سور الأزبكية

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