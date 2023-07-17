وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقاري

وصل المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قيل إلى مبنى مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية، استعدادا لافتتاح فرع توثيق السيارات بالمحافظة.



استقبل مساعد الوزير، بمجمع محاكم الإسكندرية المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار فاروق حميده نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية .

ومن المقرر أن يتم افتتاح فرع توثيق السيارات بالشهر العقاري قاعة رقم 2 بالدور الأول داخل مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية، ثم بعد ذلك سيتم افتتاح فرع توثيق مول العروبة الكائن بنهاية محور التعمير خلف سيدي كرير، التابع لمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وصول مساعد وزير العدل

وصول مساعد وزير العدل

وصول مساعد وزير العدل

وصول مساعد وزير العدل

وصول مساعد وزير العدل

وصول مساعد وزير العدل

وصول مساعد وزير العدل