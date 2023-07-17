ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقاري

وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل

وصل المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قيل إلى مبنى مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية، استعدادا لافتتاح فرع توثيق السيارات بالمحافظة.


استقبل مساعد الوزير، بمجمع محاكم الإسكندرية المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار فاروق حميده نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية .

 

ومن المقرر أن يتم افتتاح فرع توثيق السيارات بالشهر العقاري قاعة رقم 2 بالدور الأول داخل مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية، ثم بعد ذلك سيتم افتتاح فرع توثيق مول العروبة الكائن بنهاية محور التعمير خلف سيدي كرير، التابع لمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

 

وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
وصول مساعد وزير العدل
أبنية المحاكم إستعدادا لإفتتاح الإسكندرية الهيئات القضائية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس محكمة

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة

استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

نظر محاكمة مرتضى منصور فى تهمة الاعتداء على موظفة عمومية

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار بمنطقة حدائق القبة

وسائل إعلام: قوات الأمن الأوكرانية وسلاح البحرية مسئولان عن حادث جسر القرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال