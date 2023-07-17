"الطاقة الذرية" تبدأ برنامجا تدريبا يجمع 1900 طالب جامعي

أطلق الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، إشارة البدء في تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية بموقعي مدينة نصر وانشاص، والذي يهدف لتدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2014 والذي يوافق يوم 15 يوليو، والذي يسعى للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات التدريبية اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال من أجل مستقبل أفضل.

وصرح الحاج، بأن التدريب أنطلق في جميع مراكز الهيئة دفعة واحدة حيث استقبلت مراكز الهيئة المجموعة الأولى من الطلبة وعددهم 450 طالب من جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس والذي تم توزيعهم على جميع مراكز الهيئة والمشروعات الكبرى بأنشاص ومدينة نصر.



واستقبل مركز البحوث النووية بأنشاص عدد 160 طالباً حيث أستقبلتهم الدكتورة ليلى فكري نائب رئيس الهيئة الأسبق ورؤساء الشعب العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالأقسام المشاركة في التدريب حيث رحبوا بالطلبة وتم استعراض نشأة مركز البحوث النووية بأنشاص أقدم مراكز الهيئة والذي تغطي أنشطته البحوث النووية الأساسية في فروع الفيزياء النظرية والتجريبية، وتصميم وتشغيل المعجلات الأيونية، بحوث وتطبيقات الليزر والبلازما، بحوث تطوير الإلكترونيات ، مجال هندسة المفاعلات، علوم وهندسة المواد ومواد المفاعلات، تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة، الكيمياء الإشعاعية، بحوث واستصلاح الأراضي.



كما استقبل مركز المعامل الحارة بأنشاص 100 طالباً حيث أستقبلهم الدكتور عماد البرعي رئيس المركز والسادة رؤساء الشعب والأقسام العلمية حيث تحدث عن نشأة المعمل الحار وأنشطته التي تشمل مجالات معالجة النفايات المشعة بجميع أشكالها، وكذلك تطوير وإنتاج النظائر المشعة لكافة الإستخدامات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها، هذا بالإضافة إلى إنتاج المركبات الصيدلانية المرقمة واسعة الإستخدام فى التشخيص الطبى.



كم استقبل مشروع السيكلترون بأنشاص عدد 50 طالباً حيث استقبلهم الدكتور مجاهد الأبيض رئيس مشروع السيكلترون والاستاذ الدكتور حسن ابراهيم والسادة أعضاء هيئة التدريس حيث تحدث عن إنشاء مشروع السيكلترون والتاندوم، وأن معجل السيكلترون يمثل قفزة هامة فى نقل التكنولوجيا النووية في مجال المعجلات النووية كما أفاد بأن مجمع المعجلات بأنشاص يشمل أيضاً معجل التاندوم وهو يعمل على تعجيل كل من الجسيمات الخفيفة والأيونات الثقيلة وهو يستخدم فى المجالات الصناعية والطبية.



كما استقبل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص عدد 15 طالب حيث أستقبلهم الدكتور مجدي زكي مدير مفاعل مصر البحثي الثاني والذي تحدث عن نشأة مشروع المفاعل وأنشطته في مجالات البحوث النووية وإنتاج النظائر المشعة الطبية لأغراض الفحص والعلاج.



كما استقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عدد 85 طالباً حيث أستقبلتهم الأستاذة الدكتورة سحر إسماعيل رئيسة المركز والسادة رؤساء الشعب والأقسام العلمية بالمركز حيث رحبت بالطلبة وتحدثت عن أنشطة المركز والتي تشمل البحوث التكنولوجية الخاصة باستخدامات الإشعاع فى الأغراض الطبية والزراعية والصناعية . كما تحدثت عن أنشطة المركز في مجال حفظ الأغذية والمنتجات الغذائية والمنتجات الطبية والأنسجة البيولوجية، وكذلك مجالات استخدام كيمياء البوليمرات لتحسين خواص المواد والمنسوجات والمطاط والأخشاب . كما تحدثت عن امتلاك المركز لوحدتي تشعيع جامي بمدينة نصر والأسكندرية وكذلك معجل الكتروني الذي يستخدم في أغراض البحوث بالإضافة إلى أغراض التشعيع للمنتجات.



وختاماً، استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر عدد 40 طالباً حيث أستقبلتهم الدكتورة نادية لطفي هلال رئيسة المركز والسادة رؤساء ووكلاء الشعب والأقسام العلمية المشاركة وأعضاء اللجنة الإستشارية للتدريب حيث أستعرضت سيادتها نشأة المركز والذي يضم ثلاثة شعب علمية وعدد تسعة أقسام علمية وكذلك وحدة للدعم الفني للطوارئ النووية والاشعاعية ومركز التدريب ومعمل هيدرولوجيا النظائر ومعمل مركزي. كما تحدثت عن أنشطة المركز في مجالات دراسات أختيار مواقع المنشآت النووية والإشعاعية والدراسات البيئية، وتوكيد ورقابة الجودة، وهندسة الامان النووي وأمان دورة الوقود النووي والوقاية الاشعاعية والامان الاشعاعي و مجالات الضمانات والأمن النووي للمنشآت النووية والإشعاعية والتخطيط والاستعداد لحالات الطوارئ النووية وكذلك الوقاية الاشعاعية والأمن والأمان الاشعاعي في شتى المجالات الصناعية والطبية والزراعية والخدمية .



من ناحيته، صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الهيئة تستضيف الطلاب في الفترة من 16 يوليو حتى 16 سبتمبر 2023، حيث تم تقسيم الطلاب العدد لأربعة مجموعات طبقاً للتخصصات وتتوزع هذه المجموعات على مراكز الهيئة المختلفة طبقاً لتخصصات الطلبة والتي تشمل الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم كما يشمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا التدريب الصيفي يعد الأكبر على مستوى مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك وعدد الجامعات الحكومية والأهلية المشاركة بالإضافة إلى التنوع المكاني حيث يشارك في التدريب طلبة وطالبات من جميع جامعات مصر بالمحافظات المختلفة، وأن هذا التدريب يعد تجمعاً كبيراً لشباب الجامعات المصرية بهدف تعريفهم بأنشطة هيئة الطاقة الذرية المصرية والتي تعد المدرسة النووية الأولى في مصر والعالم العربي والتعرف على مشروعاتها البحثية والتطبيقية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بهدف تأهيلهم لسوق العمل في المجالات ذات الصلة بالصناعة والزراعة والصيدلة والطب والهندسة، وكذلك لتأهيلهم للعمل في البرنامج النووي المصري.