الحماية المدنية تكثف جهودها للبحث عن ناجين أسفل العقار المنهار بحدائق القبة

يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ناجين أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة وسط تواجد قيادات أمنية ومسئولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

وشهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون وجرى نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.