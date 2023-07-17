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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة القطاعات والإدارات العامة لشركة مياه الشرب

التوقيع
التوقيع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توقيع بروتوكول التعاون بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتصميم وتنفيذ مجموعة برامج ميكنة كافة القطاعات والإدارات العامة التابعة للشركة. 

 

وحضر توقيع بروتوكول التعاون بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى  كلا من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة. 

 

وقام العميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتوقيع بروتوكول التعاون بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه من خلال عقود الصيانة للبرامج لمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر، ليكون ذلك نقطة تحول للشركة طبقاً لااتجاه الدولة لتطبيق المنظومة الإلكترونية للتعامل مع المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو الاستمرار فى جهود مكافحة الفساد الإدارى مما يساهم فى الفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها، وبالتالي عدم تداول أى مستندات ورقية. 

 

وذكر أن ذلك يأتى تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن، والذى بدأ بإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركز تكنولوجى، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل. 

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