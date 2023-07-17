للمرة التاسعة.. منتخب المكسيك يتوّج بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية

نجح الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب المكسيك في التتويج بلقب بطولة "الكونكاكاف" الكأس الذهبية، على حساب نظيره منتخب بنما.

وحقق منتخب المكسيك فوزًا ثمينًا وصعبًا على نظيره منتخب بنما بهدف نظيف، سجله اللاعب سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 88 من زمن المباراة النهائية، والتي أقيمت في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

منتخب المكسيك يتوّج بلقب بطولة "الكونكاكاف" الكأس الذهبية

وبذلك الهدف الثمين، توّج منتخب المكسيك بلقب بطولة "الكونكاكاف" الكأس الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه، ليستعيد الفريق اللقب الذي خسره في النسخة الماضية.

وكان منتخب المكسيك قد حصد لقب بطولة "الكونكاكاف" الكأس الذهبية في أعوام: 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019 و2023.

وتتصدر المكسيك قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب برصيد 9 ألقاب، متفوقة على منتخب أمريكا صاحب الوصافة بفارق لقبين.

يذكر أن بطولة "الكونكاكاف" الكأس الذهبية قد أقميت منقسمة بين دولتي كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 24 يونيو وحتى يوم 16 يوليو، بمشاركة 16 منتخبًا.

وشهدت بطولة "الكونكاكاف" الكأس الذهبية، مشاركة منتخب قطر، قبل أن يوّدع منافسات المسابقة بعد الهزيمة القاسية أمام بنما برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.