ضبط سيارة محملة بـ2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة ، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حيث تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة في مركز أبو المطامير، وتم ضبط سيارة محملة بـ 2000 لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء كما تم تحرير 6 محاضر تصرف فى حصة سجائر بكمية قدرها 2400 علبة سجائر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي بمركز ايتاى البارود تم ضبط محطتين للوقود لقيامهم بتجميع 1200 لتر سولار لتحقيق ربح غير مشروع كما تم تحرير 21 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكذلك تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز كوم حمادة وتم ضبط 235 اسطوانة غاز زنة 25 كجم، داخل مصنع طوب حيث يتم استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة.