غدا.. ندوة نقدية عن منجز الراحل حمدي أبو جليل بمنتدى المستقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء غد الثلاثاء، ندوة نقدية عن المنجز الإبداعي للروائي الراحل حمدي أبو جليل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، على أن يقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله.

ويدلي الشعراء، والروائيون، والكتاب "جمال القصاص، وأشرف أبو جليل، وسعيد نوح، وأشرف عبدالشافي، وإنجي همام، ونهى محمود، وعصام الزهيري"، وآخرون، بعدد من الشهادات حول مسيرة الكاتب الراحل.

و حمدي أبو جليل، رحل عن عالمنا، منتصف يونيو الماضي، عن عمر ناهز 56 عاما، وفقا لما أعلنته ابنته هالة أبو جليل على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدأ مشواره الأدبي من خلفية بدوية حيث ترعرع في مدينة الفيوم، ثم انتقل إلى القاهرة ليصدر أول مجموعة قصصية له بعنوان "أسراب النمل"، يليها "أشياء مطوية بعناية" والتي فازت بجائزة الإبداع العربي عام 2002.

في عام 2008، حازت رواية الراحل "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ المقدمة من الجامعة الأمريكية وهي روايته الثانية بعد رواية "لصوص متقاعدون" الصادرة عن دار ميريت للنشر.

وفي الروايتين كشف "أبوجليل" عن عالم المهمشين بقوة وبسخرية لاذعة في وسط أمكنة عشوائية حيث يقضي السكان أوقاتهم اليومية في النزاعات. حازت الروايتان على استحسان النقاد ليعتبر "حمدي أبوجليل" أحد أبرز كتاب التسعينيات في مصر.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".