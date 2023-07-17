بدء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة

بدأ منذ قليل طلاب الشهادة الاعدادية في تأدية امتحان مادة الهندسة ، وذلك في ثاني ايام امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( عام - لغات ) " الدور الثانى" بمحافظة الجيزة، للعام الدراسى 2022/2023، والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023

ومن جهته ، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (29519) طالب وطالبة، مقسم على(103) لجنة .

واوضح انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

ومن المقرر ان يؤدي الطلاب غدا الثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية ، ويوم الاربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية . وينتهى الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية ).