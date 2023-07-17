"بيت الروبى" يواصل الصدارة.. ويقترب من 100 مليون جنيه إيرادات

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تصدره شباك التذاكر، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، ويقترب من تحقيق 100 مليون جنيه إيرادات.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي أمس الأحد، إيرادات بقيمة 1,332,729 جنيها لتصل كل إيراداته الكلية حتى صباح اليوم إلى 97 مليونًا و784 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية ووفقا للإيرادات اليومية للأفلام.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.