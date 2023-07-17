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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أبرزت صحيفتان كويتيتان، صدرتا صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية في الدول، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية - تحت عنوان "السيسي يؤكد على تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم ودفع معدلات التنمية"- أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس السيسي أمس في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية “النيباد” في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، وذلك أمام الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي حول «خطط التكامل القاري».
وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أهمية استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية، بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون.
وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية -تحت عنوان "السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي: نسعى إلى تحقيق 5 أهداف خلال قيادة «النيباد»"- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا مُحددة خلال رئاستها لوكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية «النيباد»، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية الوكالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أيضا أن «مصر تتولى رئاسة هذا الكيان، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، وعلى الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية».

كويت الرئيس عبد الفتاح السيسي التكامل الاقتصادي دول الإقليم معدلات التنمية رفع مستوى معيشة الموارد المالية

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