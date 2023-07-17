بينها "ليلة فى حب الرسول" بقبة الغورى.. أجندة الدستور الثقافية

أمسيات فنية وثقافية، وعروض سينمائية، بالإضافة إلي فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، ومعرض زايد للأطفال، أبرز أنشطة اليوم الإثنين، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة مساء، يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم التسجيلي “جولة ميم المملة”، من إخراج هند بكر، والفيلم يتتبع مسيرة القاص السكندري، وأبرز وجوه القصة القصيرة، الكاتب محمد حافظ رجب.

في سياق متصل، تعقد في السابعة أيضا بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمسية ثقافية، لمناقشة وتوقيع النسخة العربية لرواية “عميان بافية السبعمئة”، ولقاء مع مترجمة الرواية بسنت عادل فؤاد، والحاصلة علي جائزة الدولة التشجيعية دورة هذا العام 2023 في فرع الترجمة .

ــ أنشطة صندوق التنمية الثقافية

كما تستضيف سينما الهناجر – بساحة دار الأوبرا - التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات نادي سينما المرأة، والذى ينظمه المركز القومى للسينما.

ويعرض النادي هذا الشهر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة وهي: “هتلاقيني فراشة” إخراج عبد الرحمن عبقرينو، و"في السكة" إخراج أميرة خليفة، و“ست أخوات”، إخراج زينب سعدى وفيلم "لأحيا في مكان آخر" إخراج صفاء سيد.

يعقب عرض الأفلام ندوة يشارك فيها صناع الافلام وتديرها الناقدة شاهندة محمد علي والناقد إسلام أحمد.

ــ ليلة فى حب الرسول بقبة الغورى

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ليلة فى حب رسول الله، مع الشيخ حسين البيومى بمشاركة نخبة من المبتهلين والمداحين من مصر وعدد من الدول.

تبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الأندونيسى مخلص سونيمان لاتاسى، يعقبه إقامة مجلس الذكر والصلاة على النبي بقيادة الشيخ حسين البيومي بمشاركة مجموعة متميزة من المبتهلين من: إندونيسيا، تايلاند، الهند، وبنجلاديش، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أجمل الابتهالات والمدائح النبوية.

ــ ضوء الشمس في مكتبة المستقبل

وفي الخامسة مساء، يعرض بمكتبة المستقبل، الفيلم الروائي الطويل Sunshine، أو ضوء الشمس، والفيلم ينتمي إلي أفلام الخيال العلمي، يعقب عرضه مناقشة علمية لأحداثه برؤية علمية فلكية لتفاصيل الفيلم.

يدير المناقشة مهندس عصام جودة المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

ــ كف المسيح في ورشة الزيتون

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة دكتورة أمنية صلاح، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة روايتها “كف المسيح”، والصادرة مطلع العام الجاري عن دار العين للنشر.

ويناقش الرواية ويحاور مؤلفتها كل من الكتاب: الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتبة ثريا عبد البديع، الكاتب أسامة ريان، والروائي علي قطب، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

ــ أنا وكامينسكي بمعهد جوته الألماني

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الألماني الروائي الطويل “أنا وكامينسكي”، ويعرض الفيلم مصحوبا بترجمة للغة العربية.

الفيلم من إنتاج عام 2015 وتبلغ مدة عرضه 120 دقيقة، ومن إخراج فولفانج بيكر. تدور أحداث الفيلم في ألمانيا خلال حقبة التسعينيات، حيث يبحث الناقد الفني سيباستيان زولنر عن نجاح كبير. يريد أن يؤلف كتابا يروي القصة الكاملة عن الرسام المشهور المتقاعد مانويل كامينسكي، الذي نساه الجميع.