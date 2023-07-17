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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس الشباب المصري ومديرية الشباب والرياضة بالغربية يكرمان "الدستور"

حسام فوزي جبر وشريف
حسام فوزي جبر وشريف عبد الغني

كرمت مديرية الشباب والرياضة، ومجلس الشباب المصري بالغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، جريدة الدستور متمثلة في الزميلين حسام فوزي جبر وشريف عبد الغني، على هامش تكريم المشاركين في فعاليات برنامج القيادي، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من 150 متدربًا.

جاء ذلك  بحضور الدكتور يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى، منسق عام الدلتا بالمجلس، والدكتور وائل شاهين، مساعد المنسق العام بالدلتا، والدكتور أحمد شادى النمر، منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، والدكتور إيمان أنيس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء حلويش، عميد تربية رياضية طنطا، الدكتور مهندس احمد عطا، نائب محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأشار يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إلى أن العلاقات العامة عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهى تمتلك دورًا أساسيًا في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مجلس الشباب المصري والشباب والرياضة بالغربية يكرمان الدستور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير التحالف الوطني للعمل الأهلي ومجلس الشباب المصري بالغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي جريدة الدستور متمثلة الزميلين حسام فوزي جبر وشريف عبد الغني علي هامش تكريم المشاركين في فعاليات برنامج القيادي والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بمشاركة أكثر من 150 متدرب ا

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