إصابة 4 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بقرية كلح الجبل شمال أسوان

شهدت قرية كلح الجبل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء الأحد، مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل القرية، مما أسفر عن إصابة 4 حالات، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية كلح الجبل التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لفرض السيطرة الأمنية على القرية بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين، وتم ضبط طرفي المشاجرة لتحقيق حول اسباب نشوبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.