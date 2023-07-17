محافظ أسوان: الهدف من استمرار تنظيم مهرجان المانجو سنويًا تحقيق الشهرة الواسعة للمنتج

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الهدف من الاستمرار فى التنظيم السنوى لمهرجان المانجو الأسوانى، تحقيق الشهرة الواسعة لهذا المنتج المهم والحيوى، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية، وأيضاً الدولية، وخاصة فى ظل ما يتميز به المانجو فى أسوان من الحصاد المبكر عن باقى محافظات الجمهورية وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء أشرف عطية محافظ، أسوان، المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، والذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالى، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى.

وأشار إلى أنه تمت إقامة معرض لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية، وخاصة فى ظل تمتع أسوان بوجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعى المانجو، وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى، وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة.

ولفتت إلى أن مهرجان المانجو فى العام الماضى كان بداية مبشرة فى ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التى شهدها لفتح آفاق جديدة من الاستثمار داخل أسوان، حيث بدأ العديد من المستثمرين التواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، ولاسيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعاً وصنفاً من هذه الفاكهة المميزة، والتى من بينها السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينا.

وتضم فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال، وأيضاً تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق، وتنفيذ بوستر، وتادوين أسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر.

وحضر كل من: الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية، و17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.