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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوكا: جائزة أفضل لاعب توفيق من الله.. وأقاتل لإثبات تواجدي في الأهلي

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أبدى أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالتتويج بجائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

وشارك كوكا في انتصار الأهلي على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 34 من بطولة الدوري.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية: "أحاول بذل أقصى جهدي وأقاتل من أجل إثبات تواجدي داخل الأهلي والحصول على فرصة المشاركة في المباريات".

وأضاف: "جائزة أفضل لاعب توفيق من الأهلي وأحاول دائمًا إثبات أنني ألعب في النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته: "أمر جيد التأهل لأولمبياد باريس مع المنتخب الأوليمبي، ومباراة النهائي كانت في ظروف مختلفة وحققنا هدفنا بالتأهل".

أحمد نبيل كوكا الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى

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