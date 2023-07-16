حملة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة (صور)

شنّت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة الأستاذ محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، اليوم الأحد، حملة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة النوبتجية المسائية، وقد استهدفت الحملة منطقة تقسيم السمنودي من شارع جيهان.

قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حى غرب، يرافقها وليد محي الدين مدير الإشغالات، ومسئولى الإشغالات بالنوبتجية المسائية، حيث تم رفع تعديات المحال التجارية والعقارات التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية ، موجها" إدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 119 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

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