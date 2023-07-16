ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء: تزايد الاحمال الكهربية لتصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك وصل اليه خلال كل الأعوام السابقة 34650 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة : 34650 ميجاوات 
وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة
وكانت القدرات الكهربائية المتاحة :  44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية :  9800 ميجاوات

ويستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/
 

الاحمال الكهربية أقصى استهلاك الاعوام السابقة استقرار التغذية الكهربية

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

8 أغسطس.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز