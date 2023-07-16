الكهرباء: تزايد الاحمال الكهربية لتصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك وصل اليه خلال كل الأعوام السابقة 34650 ميجاوات

مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة : 34650 ميجاوات

وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة

وكانت القدرات الكهربائية المتاحة : 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 9800 ميجاوات

ويستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/

