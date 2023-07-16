ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة منيب التراثية تنقل روح الحياة النوبية إلى المسرح المكشوف بالأوبرا (صور)

فرقة منيب التراثية
فرقة منيب التراثية

بمذاق الجنوب وبالطابع الفنى الثرى لبلاد النوبة، قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر سهرة من طراز خاص جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء وأحياها فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى أحمد منيب. 

 

وبين الإيقاعات المتفردة والنسيج اللحني الذى يعبر عن وجدان المجتمع فى مصر العليا ويعكس طبيعته وتقاليده، نجحت الفرقة بمهارة فى تجاوز حدود المكان ونقلت روح الحياة النوبية الى المسرح المكشوف وتغنت بمجموعة مختارة من اعمال الراحل الشهير احمد منيب الى جانب عدد من الأعمال التراثية التى تروى قصصا من ذاكرة ابناء ارض الذهب وصاحبها تابلوهات حركية كان منها الرزق ع الله، اسكاليلو "الساقية"، دار بي الهوا، مشتاقين، اريجا "ياليلة عودي تاني" ، هون ياليل غربتنا ، انا مصري ، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة ياسمرا ، فى دايرة الرحلة.

361639113_1948375438855036_8849205856997027622_n
361639113_1948375438855036_8849205856997027622_n
361626269_584337193911479_3834126379234761074_n
361626269_584337193911479_3834126379234761074_n
361607696_1504514403620049_4566559153893811623_n
361607696_1504514403620049_4566559153893811623_n
361131261_240245738853480_2533995639525419375_n
361131261_240245738853480_2533995639525419375_n
361655634_662408802592054_1163080056132571985_n
361655634_662408802592054_1163080056132571985_n
دار الأوبرا المصرية خالد داغر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء أحمد منيب الأوبرا

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

8 أغسطس.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز