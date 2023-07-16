فرقة منيب التراثية تنقل روح الحياة النوبية إلى المسرح المكشوف بالأوبرا (صور)

بمذاق الجنوب وبالطابع الفنى الثرى لبلاد النوبة، قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر سهرة من طراز خاص جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء وأحياها فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى أحمد منيب.

وبين الإيقاعات المتفردة والنسيج اللحني الذى يعبر عن وجدان المجتمع فى مصر العليا ويعكس طبيعته وتقاليده، نجحت الفرقة بمهارة فى تجاوز حدود المكان ونقلت روح الحياة النوبية الى المسرح المكشوف وتغنت بمجموعة مختارة من اعمال الراحل الشهير احمد منيب الى جانب عدد من الأعمال التراثية التى تروى قصصا من ذاكرة ابناء ارض الذهب وصاحبها تابلوهات حركية كان منها الرزق ع الله، اسكاليلو "الساقية"، دار بي الهوا، مشتاقين، اريجا "ياليلة عودي تاني" ، هون ياليل غربتنا ، انا مصري ، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة ياسمرا ، فى دايرة الرحلة.

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