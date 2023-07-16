العظمى قد تصل لـ45 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن البلاد تتأثر بامتداد جوي في طبقات الجو العليا؛ يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، مشيرة إلى أن المنخفض الهندي الموسمي يحمل كثيرًا من بخار المياه وارتفاع درجات الرطوبة.



وأوضحت أن درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ40 درجة مئوية، وهذه الأجواء بدأت الخميس الماضي ومستمرة طوال هذا الأسبوع، والعظمي في الأقصر وأسوان قد تصل لـ45 درجة مئوية، وفي بعض البلدان العربية قد تصل لـ50 درجة مئوية.

