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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: السوق فى مصر بلا منطق ولا عقل ولا ضمير

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن المشكلة التي تعاني منها الدولة المصرية هى السوق مضيفًا: "السوق في مصر بلا عقل وبلا منطق وبلا ضمير".

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن الناس تتعامل الآن بشكل غريب جدًا، متابعًا: "أحد أصدقائي يبحث عن شقة وجدها بمليون و150 ألف جنيه، وفي خلال 10 أيام وصل سعرها إلى مليون و650 ألف جنيه".

وتابع: "الرجل يسأل صاحب الشقة إيه اللي حصل، سعر الصرف ثابت إيه الداعي لرفع سعر الشقة نصف مليون جنيه خلال 10 أيام".

وأشار إلى أن ما يحدث يحتاج إلى تفسير في كل شيء، مضيفًا: "موضوع أسعار السجائر على سبيل المثال مهزلة، كأن هناك تنظيمًا يعطش السوق، الناس بتبيع السجائر بمزاجها".

وتابع: "الناس بمجرد ما تشوف هذه الأسعار تقولك خلاص ده فيه تعويم، السوق في مصر لا رابط لها، وأنا شايف إن أي حد عاوز يعمل حاجة في السوق بيعملها".

واستكمل: "المليون في مصر أصبح عاديًا، أنا في مرة شوفت ست كبيرة بتقول للسمسار أنا عاوزة حاجة في حدود 6 مليون، قالها هو الـ6 مليون دول بقوا حاجة دول بقوا فكة".

محمد الباز السوق المصري أسعار السلع الأسعار في السوق اخر النهار الإعلامي الدكتور محمد الباز

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