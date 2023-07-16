مسؤولون بريطانيون يكشفون أهمية الصفقة البريطانية مع الكتلة المحيط الهندي والهاديء

سلطت صحيفة التايمز البريطانية، الضوء على الصفقة البريطانية الضخمة مع الكتلة التجارية بين المحيطين الهندي والهاديء، مشيرة الى أن الصفقة البريطانية ستضيف 1.8 مليار جنيه إسترليني فقط سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني بعد 10 سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت وزيرة الأعمال البريطانية، كيمي بادينوش، على عضوية المملكة المتحدة في كتلة تجارية كبيرة بين المحيطين الهندي والهادئ، والتي تقول الحكومة إنها ستقرب الشركات البريطانية من البيع إلى سوق يضم 500 مليون شخص مع وجود حواجز أقل.

وبحسب الصحيفة التايمز البريطانية ، وقعت بادنوش بروتوكول الانضمام للاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) في نيوزيلندا.

ونقلت الصحيفة عن النقاد إن التأثير سيكون محدودًا، حيث تشير التقديرات الفنية للحكومة إلى أنها ستضيف 1.8 مليار جنيه إسترليني فقط سنويًا إلى الاقتصاد بعد 10 سنوات، أي ما يعادل 0.08٪ من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.

وقال بادينوش إن الصفقة ستحقق فوائد “كبيرة”، وردا حول عما إذا كان الجمهور سيشعر بأي فرق إذا أضاف فقط 0.08٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في عقد من الزمان ، أجابت: "سيفعلون ذلك إذا استخدموه".

ومن جانبه، قال وزير التجارة، نايجل هادلستون، إن عضوية المملكة المتحدة في CPTPP يمكن أن تحدث "فرقًا كبيرًا" للشركات الفردية.

وأضاف: "لن أكون مقتطفًا للغاية بشأن هذا الأمر ، فنحن نتحدث عن مليارات الجنيهات الاسترلينية من توليد اقتصادي إضافي من هذه الصفقة".

وقال وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، الشهر الماضي، إن المحافظين كانوا "غير أمناء" بزعم أن العضوية في الكتلة ستعوض التجارة المفقودة مع بقية أوروبا.

في عام 2022، صدرت بريطانيا سلعًا وخدمات بقيمة 340 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي، أي 42٪ من إجمالي صادرات المملكة المتحدة.

سياسة مابعد بريكست

تمثل الصفقة استمرارًا لاتجاه سياسة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي من المتوقع أن تكون موطنًا لنحو نصف المستهلكين من الطبقة المتوسطة في العالم بحلول عام 2035.

وقد أبرمت المملكة المتحدة بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع تسعة من الدول الأعضاء البالغ عددها 11 دولة من CPTPP، والتي تم ترحيل العديد منها منذ أن كانت عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

ومع تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي، ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقدر ما تركز على إصلاح العلاقات المتدهورة مع الاتحاد الأوروبي.

وتعد بريطانيا هي أول عضو جديد ينضم إلى CPTPP منذ تشكيلها في عام 2018، كما أنها أول دولة أوروبية تنضم إلى الكتلة التي تضم أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وتمثل الصفقة أكبر اتفاقية تجارية لبريطانيا منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث خفضت التعريفات الجمركية على المصدرين البريطانيين لمجموعة من البلدان التي سيكون إجمالي الناتج المحلي فيها 12 تريليون جنيه إسترليني، أي حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لمسؤولين.

قدّر مكتب مسؤولية الميزانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 4٪ على مدار 15 عامًا اعتبارًا من عام 2016، مما سيؤدي إلى القضاء على نحو 100 مليار جنيه إسترليني من الاقتصاد.

وفقًا لمعهد التصدير والتجارة الدولية، ستصبح السلع بما في ذلك أحذية Ugg الأسترالية وفاكهة الكيوي من نيوزيلندا والتوت الأزرق من تشيلي وشراب القيقب من كندا أرخص الآن للمستهلكين في المملكة المتحدة.