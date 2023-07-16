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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

على مسرح 23 يوليو بالمحلة.. "الثعبان يبتلع الشمس" يناقش مخاطر العالم الافتراضي

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس السبت، انطلاق العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس"، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الغربية، والمقرر عرضه بداية من يوم 15 يوليو الجاري، وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 من نفس الشهر.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته فرقة أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على كافة مجالات الحياة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باترك نصر الله، أحمد عبد السلام، مهند سركيس، آلاء مرسي، بسمة جمال، ودنيا ناجي، تأليف هالة مصطفى، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وعبد الرحمن صقر، ومروان أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجي وأحمد عبد السلام، ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي.

جدير بالذكر أن العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وبحضور وائل شاهين، مدير مسرح 23 يوليو، والأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة السابق بمحافظة الغربية.

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مسرح 23 يوليو العرض المسرحي الثعبان يبتلع الشمس الثعبان يبتلع الشمس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فرقة أطفال مسرح 23 يوليو

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