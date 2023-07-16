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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تحيا مصر": 5 ملايين جنيه تكلفة فك كرب الغارمين والغارمات

تحيا مصر
تحيا مصر

قال الدكتور هشام خليفة، مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق مول العديد من برامج الحماية الاجتماعية وما يتضمنه من مجموعة كبيرة من المشروعات والمبادرات التي تخدم فئات كثيرة من الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، وقدم كل الخدمات بشكل مجاني وبدون مقابل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصندوق بدأ التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على حماية الأطفال بلا مأوى، وحقق نجاحات ليست قليلة، وفي ملف الغارمين والغارمات، نجح الصندوق في فك كرب عدد كبير من الغارمين والغارمات بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الصندوق أطلق مبادرات، منها مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات، واستكمالًا لمبادرة "سجون بلا غارمات"، مردفًا: "نسلم الفتيات اليتيمات المقبلين على الزواج كل مستلزمات الزواج، وأطلقنا منذ مارس أكبر حملة كساء لتوفير ملايين قطع الملابس، ونفذنا 15 معرضًا في 15 محافظة".

ونوه بأنه موجود الآن في سيدي براني للتجهيز لأكبر معرض كساء لتقديم ملابس وأدوات مكتبية، ومفروشات وأدوات مطبخ.

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