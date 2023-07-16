الباز: عائد طرح الشركات الحكومية يمنح الاقتصاد دفعة قوية

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن عائدات المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية بلغت مليارًا و900 مليون دولار.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بهذه النتيجة، حيث أكد أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وخفض الديون.

وعلق الباز على تصريحات صندوق النقد الدولي قائلًا: "هذا معناه أن مصر تعمل بشكل صحيح، وتتيح مساحة للقطاع الخاص وعائد طرح الشركات يمنح الاقتصاد دفعة قوية".

وتابع: "متحدثة صندوق النقد أكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد".