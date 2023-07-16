ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: عائد طرح الشركات الحكومية يمنح الاقتصاد دفعة قوية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن عائدات المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية بلغت مليارًا و900 مليون دولار.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بهذه النتيجة، حيث أكد أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وخفض الديون.

وعلق الباز على تصريحات صندوق النقد الدولي قائلًا: "هذا معناه أن مصر تعمل بشكل صحيح، وتتيح مساحة للقطاع الخاص وعائد طرح الشركات يمنح الاقتصاد دفعة قوية".

وتابع: "متحدثة صندوق النقد أكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد".

محمد الباز عائد طرح الشركات عائدات طروحات الشركات الحكومية الشركات الحكومية اخر النهار صندوق النقد تصريحات صندوق النقد صندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

الأرصاد تحذر من درجات الحرارة: "الجو ده مكمل معانا لنهاية الأسبوع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز