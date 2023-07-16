يا ليالي.. أحمد سعد يكشف موعد طرح أحدث أغنياته بمشاركة روبي

يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “يا ليالي” بمشاركة المطربة روبي، يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف “سعد” موعد طرح الاغنية عبر يوتيوب، حيث شارك منشور له بانستجرام، وعلق قائلا: “استنوا يا ليالي مع النجمة روبي يوم الثلاثاء المقبل الساعة 6 مساء”.

https://www.instagram.com/reel/Cuwyg4Tuskl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

من جهة أخرى، انتهى الثنائى روبى وأحمد سعد الأيام الماضية من تسجيل ديو بعنوان "يلا يلا" من توزيع أحمد طارق يحيى.

جدير بالذكر أن يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 21 يوليو الجاري وذلك داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها: اختياراتي، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ورايق أوي، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

كما يستعد سعد لإحياء حفل غنائي في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، يوم السبت الموافق 22 من يوليو الجاري.