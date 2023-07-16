ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يا ليالي.. أحمد سعد يكشف موعد طرح أحدث أغنياته بمشاركة روبي

احمد سعد
احمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “يا ليالي” بمشاركة المطربة روبي، يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف “سعد” موعد طرح الاغنية عبر يوتيوب، حيث شارك منشور له بانستجرام، وعلق قائلا: “استنوا يا ليالي مع النجمة روبي يوم الثلاثاء المقبل الساعة 6 مساء”.

https://www.instagram.com/reel/Cuwyg4Tuskl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== 

من جهة أخرى، انتهى الثنائى روبى وأحمد سعد الأيام الماضية من تسجيل ديو بعنوان "يلا يلا" من توزيع أحمد طارق يحيى.

جدير بالذكر أن يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 21 يوليو الجاري وذلك داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها: اختياراتي، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ورايق أوي، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

كما يستعد سعد لإحياء حفل غنائي في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، يوم السبت الموافق 22 من يوليو الجاري.

الق الفنانة روبى الشاعرة الساحل الشمالى القرى السياحية بالساحل الشمالي النجم أحمد سعد النجمة روبي إيه اليوم الحلو ده حفل غنائي ضخم

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز