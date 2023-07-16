إزالة 45 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى استمرار حملات الموجة الحالية (الموجة 21) في مرحلتها الثالثة، التي بدأت منذ بداية الأسبوع الماضي، وأوضحت أنه تم إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، وذلك على مساحة 954 مترًا مربعًا في مركز ومدينة فارسكور، وذلك خلال حملة تم تنفيذها اليوم.

وفى السياق ذاته، أكدت " المحافظ " استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٤٢حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣١٢٣ متر مربع منذ انطلاق تلك المرحلة ، هذا إلى جانب إزالة حالة تعدى تابعة لولاية الثروة السمكية على مساحة ٣٠ فدانا.

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت "المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.