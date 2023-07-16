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الأحد 16 يوليو 2023
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سياسي

رئيس "المصريين الأحرار" يُكلف إسلام أبو يوسف برئاسة لجنة الصحة

الدكتور إسلام ابو
الدكتور إسلام ابو يوسف

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قرارًا بتكليف الدكتور إسلام أبو يوسف رئاسة لجنة الصحة بالحزب.


وجاء نص القرار: «بعد الإطلاع علي قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار؛ تكليف الدكتور إسلام عبد الوهاب حسن الشهير بـ إسلام أبو يوسف بمهام رئيس لجنة الصحة بالحزب».

و جدير بالذكر أن رئيس لجنة الصحة بالمصريين الأحرار هو أحد أشهر استشاري جراحة العظام و العمود الفقري وخبير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية و نائب رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية السابق و أحد رواد الاعتماد الدولي للمستشفيات في مصر.

و قد تخرج الدكتور إسلام ابو يوسف في كلية الطب بجامعة القاهرة و حصل منها على درجة الدكتوراه، كما حصل على دبلوم إرادة الجودة من الجامعة الاميركية، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة الجودة و سلامة المرضى و استراتيجيات إدارة المخاطر، فضلاً عن تحسين الأداء وإدارة الاستخدام وتطوير مؤشرات الأداء وعمليات تقييم المنشآت وفقاً لمختلف نظم الاعتماد الدولية.

كما أن "أبو يوسف "خلال فترة توليه منصب نائبًا رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية قاد جهود تطوير برنامج الاعتماد المصري للمنشآت الصحية.

ووسط سجل النجاحات للدكتور إسلام أبو يوسف رئيس لجنة الصحة بالحزب دعّا لوجوده بين هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا وجامعة بدر للاستفادة من خبراته، فضلًا عن زخم الخبرات الدولية له في العديد من دول إقليم شرق المتوسط كخبير في سياسات واستراتيجيات الجودة وسلامة المرضى.

كما يشغل حاليًا الدكتور اسلام ابويوسف منصب استشاري جراحات العمود الفقري بمعهد ناصر وعضو ومدرب بالجمعية الدولية للعمود الفقري AOSPINE.

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