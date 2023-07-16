ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم "الميفا"

جوائز الشرق الأوسط
جوائز الشرق الأوسط

تنطلق خلال الفترة المقبلة النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم (الميفا) علي غرار الجوائز العالمي المعروفة باسم البالون دور أو الفرانس فوتبول.

وفي هذا الإطار،، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في  احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تلفزيونية مع ON و رعاية إذاعية من الراديو ٩٠٩٠ لتكون الـMEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوايز ديرجست السنوية، و جوايز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

يتم التصويت عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50 % لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و ٥٠٪؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.

 

الشرق الأوسط الدورى المصرى البالون دور الفترة المقبلة السينما العربية خلال الفترة المقبلة فرانس فوتبول موسيقى الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز