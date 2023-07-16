انطلاق النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم "الميفا"

تنطلق خلال الفترة المقبلة النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم (الميفا) علي غرار الجوائز العالمي المعروفة باسم البالون دور أو الفرانس فوتبول.

وفي هذا الإطار،، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تلفزيونية مع ON و رعاية إذاعية من الراديو ٩٠٩٠ لتكون الـMEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوايز ديرجست السنوية، و جوايز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.

يتم التصويت عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50 % لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و ٥٠٪؜ لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.