السفير أشرف سويلم: إشادة بجهود الرئيس بقمة المناخ خلال فعاليات القمة التنسيقية

قال السفير أشرف سويلم، الممثل الشخصي للرئيس السيسي بمنظمة النيباد، إن القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، معنية بالاندماج الإفريقي، والمنظمات الإفريقية، وجاءت التوصيات حول عرض حالة الاندماج وموقف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة وحالة التكامل لمفوضية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر قدمت إقرارًا بميزانية الاتحاد الإفريقي للعام الجديد، وحصدت إشادة جميع الرؤساء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم تقرير عددًا من التوصيات بما في ذلك تمويل البنية التحتية للقارة وغيرها من التوصيات.

وتابع، أن الرئيس تحدث عن توليه لرئاسة مؤتمر "كوب 27"، للتغيرات المناخية، وقدم عددًا من التوصيات التي تم إقرارها من القادة، مؤكدًا أن هناك إشادة بالجهود التي قام بها الرئيس في الفترة الماضية لاسيما بقمة المناخ.

إشادة واسعة من الدول لاستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان

وأشار إلى أن هناك إشادة واسعة من الدول لاستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان وهو مسعى ثمنته الدول الافريقية لإيقاف الاقتتال بالسودان ووصولا لإنهاء النزاع وعودة الحياة لطبيعتها.