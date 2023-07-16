الأولمبية تهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المميزة والتنظيم المشرف لبطولة العالم

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان على التنظيم المبهر والمشرف لبطولة العالم للشباب تحت 17 عام التي أقيمت في الإسكندرية والنتائج المشرفة لمنتخب مصر المشارك في البطولة.

وتوج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و2 فضية و برونزية

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة والتقدير للاعبين على الأداء والمستوى المميز خلال البطولة وتوج بالميداليات الذهبية كل من الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات والزوجي المختلط فريدة خليل وعمر حسين وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث على التنظيم المميز والمشرف والذي يؤكد استمرار تفوق مصر في التنظيم المشرف للبطولات الدولية على جميع الأصعدة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.