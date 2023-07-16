ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأولمبية تهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المميزة والتنظيم المشرف لبطولة العالم

المنتخب الوطني للخماسي
المنتخب الوطني للخماسي الحديث

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان على التنظيم المبهر والمشرف لبطولة العالم للشباب تحت 17 عام التي أقيمت في الإسكندرية والنتائج المشرفة لمنتخب مصر المشارك في البطولة.

وتوج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و2 فضية و برونزية
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة والتقدير للاعبين على الأداء والمستوى المميز خلال البطولة وتوج بالميداليات الذهبية كل من الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات والزوجي المختلط فريدة خليل وعمر حسين وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث على التنظيم المميز والمشرف والذي يؤكد استمرار تفوق مصر في التنظيم المشرف للبطولات الدولية على جميع الأصعدة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

الأولمبية المصرية تهنىء الخماسي بطولة العالم للشباب بالإسكندرية المنتخب الوطني للخماسي الحديث شريف العريان اللجنة الأولمبية المصرية

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

جريمة مروعة.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية حضانتهم بسوهاج

4 أيام.. النيابة تحبس المتهم بدهس محامية

تضم 5 أشخاص.. مصرع أسرة واحدة في حادث سير بطريق الضبعة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 عمال سقطوا فى بالوعة صرف صحى بكفرالدوار

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز