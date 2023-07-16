تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى.. "شريف مهاجمًا"

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام على استاد الجبل الأخضر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بينما يأتي المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس، ورامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد فخري

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد شريف.

على مقاعد البدلاء يجلس كل من:

علي لطفي، رأفت خليل، محمد أشرف، محمد زعلوك، محمود كهربا، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، أحمد قندوسي، حسين الشحات.