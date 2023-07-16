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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤسسة "حياة كريمة" تعلن صرف تعويضات للأسر المتضررة من انهيار عقار البحيرة

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وقررت صرف تعويضات مادية بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل  متوفى، كما قررت المؤسسة صرف تعويض بقيمة 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي الحادث، مع التمنيات بالشفاء العاجل لهم.

وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة قد انتشرت بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار بمحافظة البحيرة.

وشهدت مدينة رشيد في محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، انهيار عقار سكني مكون من ٨ طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين بسبب أعمال بمبنى مجاور، مما أسفر عن وقوع حالات وفاة وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام.

حياة كريمه البحيرة الرصد الميداني مصر مدينة رشيد

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