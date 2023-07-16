كيفية الحفاظ على صحة الأطفال بالتزامن مع موجة الحر الشديدة؟

تشهد العديد من المناطق في العالم موجات حر شديدة خلال فصل الصيف، وتعد الأمهات أكثر قلقاً بشأن صحة أطفالهن خلال هذه الفترة الحارة، فعلى الرغم من أن الأطفال قد يكونون أكثر قدرة على تحمل الحرارة من البالغين، إلا أنهم معرضون للإصابة بعدة مشاكل صحية خلال هذه الفترة.

لذا يلزم توخي الحيطة والحذر للحفاظ على صحة الأطفال خلال موجات الحر الشديدة، ففي السطور التالية، يقدم الخبراء بموقع "healthychildren" الطبي، بعض النصائح العامة للأمهات حول كيفية الحفاظ على صحة أطفالهن، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي قد تصيب الأطفال خلال هذه الفترة.

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال:

الاحتفاظ بالترطيب: ينصح بتجنب تعريض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة الحرارية، قم بتوفير مناطق باردة ومظللة بالمنزل للأطفال للحفاظ على درجة حرارتهم المناسبة.

السوائل الكافية: تأكد من توفير كمية كافية من السوائل للأطفال لمنع الجفاف والحفاظ على ترطيبهم، وقد يكون من الأفضل تقديم المشروبات الباردة مثل الماء وعصائر الفواكه الطبيعية المبردة لتهدئة الحرارة الجسدية.

الملابس الملائمة: اختر ملابس خفيفة ومصنوعة من القطن للأطفال خلال فصل الصيف، تمكنهم من التهوية وتقليل امتصاص العرق، تجنب الملابس الضيقة والمصنوعة من المواد الاصطناعية التي يمكن أن تزيد من ارتفاع حرارة الجسم.

الوقاية من الشمس: استخدم كريم واقي من الشمس ذو معامل حماية عالي لحماية بشرة الأطفال الحساسة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة الحارة.

الأمراض التي قد تصيب الأطفال خلال الطقس الحار:

الإجهاد الحراري: يحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم الزائدة ونقص السوائل، وقد يتسبب في أعراض مثل الصداع والدوار والغثيان، لذا يجب مراقبة الأطفال باهتمام خلال فترات الحر الشديد وتقديم السوائل بانتظام.

الإعتام الشمسي: يحدث بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى احمرار وحكة الجلد، ينصح بتطبيق كريم واقي من الشمس وارتداء الملابس المناسبة للتخفيف من حدة هذه الحالة.

حروق الشمس: قد تصيب حروق الشمس الأطفال بشكل خاص نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. ينصح بالبقاء في الظل خلال ساعات الذروة الحرارية واستخدام واقي الشمس ولبس القبعات والملابس الواقية.

الإسهال والتقيؤ: فصل الصيف يعتبر وقتًا تزداد فيه حالات الإصابة بالإسهال والتقيؤ بسبب تناول الأطعمة غير النظيفة أو نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، يجب تجنب الأطعمة الفاسدة والتأكد من نظافة اليدين قبل الأكل.