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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

50 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة وشوم داخل محل تجاري بالمحلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اعتداء  بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء والشوم على شاب أعزل داخل محل تجاري بدعوى "سرقته" والتعدي عليه بالضرب وإحداث أكثر من 50 غرزة أمام مرٱي ومسمع العشرات من المارة من المواطنين وجيرانه، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافه.

كانت شرطة النجدة تلقت إخطارا بالواقعة وانتقل ضباط المباحث لمحل الواقعة وتم تحرير محضر واخطرت النيابة.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة سمكرى دراجات نارية ومكوجى، بالإعدام المتهمين شنقا، لقيامهما باستدراج مسن يبلغ من العمر 65 عاما وهو خارج من المسجد عقب صلاة العشاء.

وذلك بحجة قيامه برفع مواد بناء مقابل حصوله على 100 جنيه، وتعدوا عليه بالضرب بشاكوش وأسلحة بيضاء ولم يتركوه إلا جثة هامدة وسرقوا مبلغا ماليا ما يقرب من 65 ألف جنيه وتخلصوا من الجثة فى مجري مائي.

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بالصور ب١٢٠ غرزة اقتحام بلطجية يحملون بيضاء والشوم بالمحلة

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