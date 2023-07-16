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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 255 شجرة في قرى طنطا بالغربية

100 مليون شجرة
100 مليون شجرة

أعلن حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن زراعة 255 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير للنهوض بالشكل الجمالي للقرى.

وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع التحديات المناخية.

وأضاف أن هذه الحملة تستهدف تحسين المناظر الطبيعية والبيئة العمرانية للمنطقة، وتشجيع السكان على الاهتمام بالمساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الحملة تمت بالتعاون مع الجهات المعنية، وأنها ستستمر في المستقبل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

ودعا السكان إلى المساهمة في هذه الجهود والعمل على الحفاظ على المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية للمنطقة.

وأكد رئيس المدينة، لـ"الدستور"، أن تشجير المدن والمناطق الحضرية من الأهداف الرئيسية لتحسين البيئة وجودة الحياة في المجتمعات، وهو ما يسهم في الحد من التلوث البيئي والتغيرات المناخية وتقليل درجات الحرارة في الصيف، كما يساعد في تحسين جودة الهواء والماء وتوفير موائل آمنة وطبيعية للحيوانات والنباتات المحلية، ضمن مبادرة الرئيس  لزراعة "100 مليون شجرة".

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