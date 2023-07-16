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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يحسم موقفه تجاه مستقبل نيمار ومبابى

نيمار ومبابي
نيمار ومبابي

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم نيمار بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

 

باريس سان جيرمان يحسم موقفه تجاه مستقبل نيمار ومبابي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلًا عن إذاعة "RMC"، فإن مسئولي باريس سان جيرمان يريدون الاستغناء عن خدمات نيمار، خاصة بعد تفعيل بند شراء الهولندي تشافي سيمونز.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن، صباح اليوم الأحد، عن استعادة خدمات سيمونز، من خلال تفعيل بند الشراء مقابل 6 ملايين يورو.

وبناءً عليه، فإن باريس سان جيرمان سيكون أمام خيارين، إما الاستغناء عن خدمات نيمار، من أجل منح فرصة المشاركة إلى سيمونز.

أما الخيار الثاني فهو إعارة سيمونز إلى أي نادٍ آخر في الصيف الحالي، والحفاظ على الثنائي الهجومي بين نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت التقارير الصحفية الواردة من فرنسا، أن إدارة باريس سان جيرمان تريد الاحتفاظ بخدمات مبابي واستمراره للموسم المقبل 2023-2024، رغم وجود اهتمام قوي من قِبل نادي ريال مدريد الإسباني، بجانب رغبة اللاعب بعدم تجديد عقده. 

لذلك يحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده، أو الاستسلام والموافقة على رحيله من أجل الاستفادة منه ماديًا.

يذكر أن نيمار كان قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

باريس سان جيرمان نيمار مبابي تشافي سيمونز كيليان مبابي

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