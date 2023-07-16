إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

قاد حازم حوّاس، رئيس مركز ومدينة دمياط، حملة برئاسة رفعت حسّان، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، تمكنت من إيقاف وإزالة أعمال تركيب أعمدة من الحديد بدون ترخيص، مع إزالة صب الأرضية في المهد بقرية العدلية التابعه للوحدة المحلية بالبستان بمشاركة هناء الصياد، رئيسة الوحدة، ومحمد شولح، مسئول القسم الفني، ومحمد خير الدين، مدير قسم الإشغالات بالقرى، كما تم مصادرة كميات من الحديد والصاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بالسنانية؛ وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورفع كفائته بطول ١٥٠٠ متر والتي بدأت خلال الفترة الماضية، وذلك بتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة والجهاز.

وتتضمن الأعمال التي تشمل المنطقة بدايةً من الكوبري المعدني حتى بنك مصر، إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول ٤٥٠ مترًا، ورفع كفاءة حارتيّ الطريق، وإحلال خط المياه المار بالمنطقة لتهالكه وتعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المحافظة وضعت خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة الكورنيش والطريق وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره.

واطلعت على مراحل التنفيذ والجدول الزمني للأعمال التي سيتم تنفيذها بالمنطقة، مؤكدة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوي الذي يُعد شريان رئيسي مؤدي إلى طريق رأس البر ومنطقة السنانية والمناطق المجاورة لها، مشددة على إبقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل في دمياط.