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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف: لدينا 8 مناطق صناعية وجار إنشاء التاسعة

اللقاء
اللقاء

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى دعم قطاع الاستثمار وتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وذلك وفق رؤية واستراتيجة ترعاها وتدعمها القيادة السياسية، مؤكداً على أن الاستثمارات الصينية من أهم الاستثمارات التى تؤكد على مدى متانة وحجم العلاقات التعاون المستمر والاستراتيجي بين البلدين الصديقين "مصر والصين" .

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف فى الفترة الاخيرة لاسيما الــ 10 سنوات الماضية، بعد تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية خاصة فى مجال تأهيل ودعم البنية التحتية مما أسهم فى جعل بني سويف ضمن محافظات الواجهة  والواعدة  فى الاستثمار بجانب كون المحافظة تحتوى على 8 مناطق صناعية وجار إنشاء المنطقة التاسعة، فضلاً عن احتضانها  لكبريات الشركات العالمية والإقليمية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي شركة نيوهوب إيجيبت الزراعية المحدودة إحدى شركات مجموعة نيوهوب العالمية بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية ،بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة " جانج آي تساي "،والمدير المالي للشركة " لي شين" بحضور سلمى فتحى مدير الاستثمار بالمحافظة.

أثنى مسؤولو الشركة التى تعمل فى مجال تصنيع الأعلاف وتربية الدواجن على كافة أوجه الدعم من الجهاز الإداري بالمحافظة، وعلى رأس الجهاز محافظ بني سويف ، مؤكدين على أن زياراته للشركات والمصانع ساهمت فى حل عدد من المعوقات الطارئة وتساهم فى دعم الموقف الاستثماري للشركات والمصانع المنطقة.

وناقش محافظ بني سويف مع مسؤولي الشركة خطط وتوسعات الشركة المستقبلية وفرص العمل فى توفرها لابناء المحافظة، ومدى قدرة الشركة على المساهمة فى تخفيض أسعار الأعلاف من خلال زيارة الحصة المباعة بالسوق المحلي.

وكلف المحافظ الاستثمار بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية للوقوف على إمكانية تعظيم التعاون والدور المجتمعي للشركة  في خدمة المجتمع السويفي ودفع جهود التنمية المحلية، وكذا إطلاعهم على تفاصيل ومشروعات الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التى تعمل تحت مظلتها المحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى إمكانية التعاون والاستفادة من خبرة  الشركة فى زيادة الإنتاجية لمشروعات الدواجن التابعة للمحافظة وغيرها من المشروعات والمجالات.

الاستثمارات الصينية الاستثمارات الأجنبية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف تربية الدواجن قطاع الاستثمار

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