دفاع المحامية المتهمة بـ طبيب الساحل يطالب بتخصيص مقر حبس استثنائي

شهدت كواليس جلسة تجديد حبس 3 متهمين في قتل الطبيب أسامة توفيق صبور، والمعروف إعلاميًا بـ«طبيب الساحل» عدد من الطلبات لمحامي الدفاع.

وطلب محامي الدفاع عن المتهمة الثانية إخلاء سبيل المتهمة أو تخصيص مقر حبس أحتياطي يليق بها كمحامية لا يجوز حبسها مع المتهمين شديد الأجرام أو تحديد حبسها تحت شرط بمنزلها كونها محامية ولا يليق بها ذلك.

كان جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.



بالفحص، تبيّن العثور على جثة طبيب يُدعى أسامة توفيق صبور، مدفون داخل إحدى الغرف بالعيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.