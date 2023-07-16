ننشر جدول أماكن قوافل مبادرة 100 يوم صحة هذا الأسبوع بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم قوافل طبية في جميع مراكز المحافظة والقري والعزب النائية التابعة للمحافظة في المبادرة الرئاسية 100يوم صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطمئنان على صحة الشعب المصري وتقديم الخدمات الصحية والطبية مجاناً.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بأن المبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

وقال إن المبادرة تضم أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ فستوجد المبادرة في: الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة. وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام"، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وتم كذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسى، والتي تعد الأولى من نوعها في أفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.



وأضاف: انطلقت مبادرة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وقال الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم: 175 ألف مواطن استفادوا من مبادرة «100 يوم صحة» في الفيوم من الخدمات الطبية المقدمة خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مدار 22 يومًا مضت، منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم الأحد الموافق 16يوليو الجاري.

وكشف أنّه يجرى تنظيم برامج التوعية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من خلال 900 رائدة صحية، حيث قاموا بتقديم المشورة لنحو 34 ألفًا و800 سيدة حول استخدام وسائل تنظيم الحمل، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية لشرح أهمية مبادرة «100 يوم صحة» والتي استهدفت نحو 71 ألفًا و500 مواطنًا ومواطنة، فضلًا عن تطعيم 163 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس «C».

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن المديرية تعمل على قدمٍ وساق لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التخصصات العلاجية والطبية خلال أسبوعين، مُشيرًا إلى وضع خطة استباقية لإنهاء إجراءات أي طلب يتم تسجيله لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والخاص بإجراء فحوصات وعمليات لهم خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم للحصول على الخدمة.

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