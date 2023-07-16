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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخلاء 7 عمارات مجاورة لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد المنهار
عقار رشيد المنهار

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، بإخلاء 7 عمارات سكنية مجاورة  لعقار رشيد بمحافظة البحيرة، والذى انهار صباح اليوم وراح ضحيته شخصان، بينما أصيب 9 حالات بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وذلك حتى انتهاء عملية رفع الأنقاض.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتسكين الأسر داخل وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظة لحين الانتهاء من رفع أنقاض العقار المنهار، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث عن الحالات المصابة والمتوفية من أجل سرعة صرف التعويضات اللازمة لجميع الحالات.

وتمكن رجال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من استخراج جثتين من تحت أنقاض عقار رشيد المكون من 8 طوابق بمحافظة البحيرة، والذى انهار صباح اليوم، كما تم استخراج شخص آخر لترتفع أعداد المصابين إلى 9 أشخاص، وتم التحفظ على الجثتين داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، منذ قليل، شهدت انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط مبنى مكون من ٨ طوابق شارع الوسطانى بمركز رشيد، وتم الانتقال السريع إلى مكان الحادث.

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