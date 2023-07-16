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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع تحذير الأرصاد الجوية.. كيف تتجنب أشعة الشمس الحارقة؟

اشعة الشمس
اشعة الشمس

تحذيرات كثيرة أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية حيث أكدت أن الأيام المقبلة سوف نتعرض لمرتفع شديد الحرارة وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير للمواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، فى هذا السياق تقدم “الدستور” نصائح مهمة لتجنب أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

  • ابق في الظل، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، أي بين الـ10 صباحًا والـ4 بعد الظهر
  • ارتدِ ملابس لحماية الجلد المكشوف.
  • ارتدِ قبعة لتظليل الوجه والرأس والأذنين والرقبة.
  • اشرب الكثير من السوائل غير الكحولية.
  • ضع النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.
  • استخدم واقي شمسي.
  • ضع مرهمًا يقي من الشمس بكثرة قبل 20 دقيقة على الأقل من التعرّض للشمس.
  • ضع مرهمًا يحمي من الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة. تذكر أن تضعه على الأذنين وفروة الرأس والشفتين والرقبة وأعلى القدمين وظهر اليدين.
  • أعد وضعه كل ساعتين في الحد الأدنى، وعندما تخرج من الماء، أو تتعرّق بكثرة.
  • إذا كنت تستخدم طاردًا للحشرات أيضًا، ضع واقي الشمس أولاً ثم طارد الحشرات، وقد تحتاج إلى إعادة وضع واقي الشمس مرات عدّة.
  • تخلص من واقيات الشمس بعد مرور فترة عام إلى عامين.

علاج حروق الشمس

  • تناول الأسبرين، أو الأسيتامينوفين، أو الأيبوبروفين، لتخفيف الألم والصداع والحرارة.
  • اشرب الكثير من المياه، وخفّف الحروق بحمامات مياه باردة أو من خلال وضع قطعة قماش مبللة بمياه باردة برفق.
  • استخدم كريم ترطيب موضعي، أو الصبار حتى تشعر بمزيد من الراحة.
  • لا تتعرّض للشمس حتى التئام الحرق.
  • في حال ظهور تقرّحات جلدية، قم بتغطية المنطقة بشاش لمنع الالتهاب.
  • احرص على عدم فتح البثور، لأنّ ذلك من شأنه أن يبطئ عملية الشفاء ويزيد من خطر الالتهاب.
الساعات الماضية الشمس الحارقة المتوسط النظارات الشمسية المتوسطة المنطقة تحذير الأرصاد الجوية تحذير الأرصاد

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