بالتزامن مع تحذير الأرصاد الجوية.. كيف تتجنب أشعة الشمس الحارقة؟

تحذيرات كثيرة أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية حيث أكدت أن الأيام المقبلة سوف نتعرض لمرتفع شديد الحرارة وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير للمواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، فى هذا السياق تقدم “الدستور” نصائح مهمة لتجنب أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ابق في الظل، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، أي بين الـ10 صباحًا والـ4 بعد الظهر

ارتدِ ملابس لحماية الجلد المكشوف.

ارتدِ قبعة لتظليل الوجه والرأس والأذنين والرقبة.

اشرب الكثير من السوائل غير الكحولية.

ضع النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

استخدم واقي شمسي.

ضع مرهمًا يقي من الشمس بكثرة قبل 20 دقيقة على الأقل من التعرّض للشمس.

ضع مرهمًا يحمي من الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة. تذكر أن تضعه على الأذنين وفروة الرأس والشفتين والرقبة وأعلى القدمين وظهر اليدين.

أعد وضعه كل ساعتين في الحد الأدنى، وعندما تخرج من الماء، أو تتعرّق بكثرة.

إذا كنت تستخدم طاردًا للحشرات أيضًا، ضع واقي الشمس أولاً ثم طارد الحشرات، وقد تحتاج إلى إعادة وضع واقي الشمس مرات عدّة.

تخلص من واقيات الشمس بعد مرور فترة عام إلى عامين.

علاج حروق الشمس