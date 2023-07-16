جهاز مدينة 6 أكتوبر يكثف حملات الإزالات

كثف جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، حملات رفع الإشغالات عن الطرق والباعة الجائلين الصباحية والمسائية في القطاعين الجنوبي والشمالي.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن الحملات أسفرت عن إزالة التعديات على أرصفة الطرق والمحاور ورفع إشغالات الباعة الجائلين في محيط ميدان الحصري والحي الأول والثاني والثالث بالقطاع الجنوبي، ومحور جمال عبدالناصر ومنطقة الأردنية ومحيط المفوضية بالقطاع الشمالي.

وأضاف "النجار"، أنه تم شن حملة في القطاع الجنوبي لإزالة مخالفات البناء، أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب عدادات لبناء روف مخالف في القطعة رقم ١٣٤٩ بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، بالإضافة إلى إيقاف أعمال والتحفظ على معدات وعربية أسمنت أثناء بناء روف مخالف في القطعة رقم ٧٦٤ بالمجاورة الرابعة بالحي الثالث.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن حملات القطاع الجنوبي قامت بإشراف رمضان عبدالصمد، نائب الجهاز، وإسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء، وحضور مصطفى عبدالسلام، رئيس الأحياء الأول والثاني والثالث. كما قامت حملات القطاع الشمالي بإشراف محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز، بحضور ماهر سعد، قائم بأعمال معاون رئيس الجهاز، بالتعاون مع شرطتي المرافق والتعمير بقيادة العميد ضياء سعد، رئيس قسم التعمير.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من العشوائيات وتنظيم البناء في المدن والمناطق السكنية. وتهدف هذه الحملات إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين مظهر المدينة، بالإضافة إلى تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن البناء غير المرخص والعشوائيات.